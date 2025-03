Xiaomi Watch S4: igriva in dostopna, toda …

Cena pametne ure Xiaomi Watch S4 ni med najvišjimi, a to še nikakor ne pomeni, da skopari pri lastnostih in zmogljivostih. Z drugimi besedami – za svojo ceno lahko kar prijetno preseneti, a ji žal manjka nekaj, kar bo zmotilo marsikaterega slovenskega uporabnika.

Na dan, ko je v Barceloni Xiaomi našemu dela sveta predstavljal najnovejšo serijo svojih premijskih pametnih telefonov Xiaomi 15, so med drugim predstavili tudi svojo najnovejšo pametno uro Xiaomi Watch S4.

Pravilno nošenje zagotavlja pravilne meritve srčnega utripa in drugih telesnih parametrov. Foto: Ana Kovač

En vrtljivi in en nevrtljivi gumb

Xiaomi Watch S4 je najugodnejša izmed treh pametnih ur blagovne znamke Xiaomi, ki so trenutno na voljo (iz njihove hiše je sicer v trenutni ponudbi še ena cenejša pametna ura, a je njena blagovna znamka Redmi).

Ključno vlogo pri upravljanju s pametno uro Xiaomi Watch S4 ima vrtljivi gumb zgoraj desno, saj je upravljanje z vrtenjem velikokrat udobnejše in zanesljivejše od drsanja in tapkanja po zaslonu. Zlasti pri dolgih seznamih – plus v rubriko uporabniške prijaznosti. Pod tem vrtljivim gumbom je še en nevrtljiv, katerega poslanstvo je bližnjica do nastavitev pametne ure. Ne bi se branili, če bi bil tudi obod vrtljiv, a ima obod na tej Xiaomijevi uri eno drugačno posebnost.

Gumba na desni strani pametnega telefona Xiaomi Watch S4 Foto: Ana Kovač

Prilagodljiv je tudi obod

Pametna ura Xiaomi Watch S4 sledi modnemu trendu posnemanja podobe klasičnih ur, aluminij kot material ohišja pa prav tako prispeva k uglajeni podobi ure. Paščki so preprosto izmenljivi, osebno prilagajanje pa omogoča tudi malo morje najrazličnejših številčnic, ki jih je mogoče namestiti prek pripadajoče aplikacije na povezanem pametnem telefonu ali tablici.

Kot posebnost pri prilagajanju podobe je tudi izmenljivi obod – dovolj ga je zavrteti za četrtino kroga v levo in že lahko namestimo kakšnega drugega (Xiaomi jih ponuja osem, naprodaj so posebej). Poleg cene je ta igriva možnost prilagajanja in poosebljanja nosljive naprave zagotovo še en kazalnik, da Xiaomi s to pametno uro resno računa na mlade.

Posebnost pametne ure Xiaomi Watch S4 so izmenljivi obodi. Foto: Ana Kovač

Na naši celini brez podpore za eSIM

Zaslon pametne ure Xiaomi Watch S4 uporablja tehnologijo AMOLED, njegov premer pa je 3,6 centimetra. Svetilnost, ki je bistveno višja glede na predhodnico te ure, je kos tudi močni dnevni svetlobi. Barve in prikaz so živahni, čeprav se z zasloni na najdražjih urah vendarle ne more povsem primerjati.

Različica, ki je prišla na našo celino, ne podpira eSIM in z njim povezane neposredne povezljivosti z mobilnim omrežjem (na Kitajskem imajo tudi takšno izvedbo). Pogovor prek ure je vendarle mogoč s povezavo Bluetooth do povezanega pametnega telefona v bližini – torej je na sprehod treba vzeti obe napravi in ni dovolj, da vzamemo samo uro. Odstranjevanje vetra in šuma deluje povsem dobro in se je tako brez težav in ovir mogoče pogovarjati zgolj prek ure (seveda s povezanim pametnim telefonom v bližini). Na voljo je tudi brezstično povezovanje (NFC).

Zaslon pametne ure Xiaomi Watch S4 uporablja tehnologijo AMOLED, njegov premer pa je 3,6 centimetra. Foto: Ana Kovač

Tudi na uri HyperOS 2

Podobno kot letošnji Xiaomijevi barcelonski novinci iz sveta pametnih telefonov je tudi pametna ura Xiaomi Watch S4 opremljena z najnovejšim Xiaomijevim uporabniškim vmesnikom HyperOS 2. Ta omogoča povezovanje tako s pametnimi telefoni ali tablicami, na katerih teče operacijski sistem Android, kakor tudi s tistimi Applovimi z njihovim operacijskim sistemom iOS.

A vse vendarle ne bo na voljo vsem in – kot smo že nasploh navajeni – bo najboljše ujemanje z napravami istega proizvajalca. Nasploh je HyperOS 2 (med drugim) močno usmerjen k zagotavljanju podpore za osrednje upravljanje pametnega doma, ki ga sestavljajo – uganili ste – Xiaomijeve naprave. Ker pa gre za specifičen uporabniški vmesnik (nekateri rečejo kar operacijski sistem), ni mogoče pričakovati tako bogatega nabora aplikacij zunanjih avtorjev, kot ga imajo uporabniki pametnih ur z operacijskim sistemom Android Wear, a bo tudi obstoječa ponudba aplikacij zadoščala marsikateremu namenu.

Video: spoznavanje pametne ure Xiaomi Watch S4 (video: Ana Kovač)

Pametna ura Xiaomi S4

Material: ohišje iz PVD, priložen pas iz flouroelastomera

Dimenzije: 47,3 x 47,3 x 12 milimetra

Nastavljiva dolžina paščka: od 140 do 210 milimetrov

Masa: 44,5 grama (brez paščka)

Shrambni prostor: 32 gigabajtov (vključno z operacijskim sistemom)

Zaslon: AMOLED, premer 3,6 centimetra (1,43 palca), ločljivost 466 x 466 pik, 326 pik na palec, svetilnost do 1.500 nitov

Akumulator: nazivna zmogljivost 486 miliamperskih ur

Odpornost na tlak: pet atmosfer

Povezljivost: Bluetooth 5.3, združljiv z mobilnimi napravami z operacijskim sistemom Android ali iOS

Določanje položaja: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS

Operacijski sistem: Hyper OS 2

Senzorji: optični senzor srčnega utripa in SpO2, merilnik pospeška, žiroskop, senzor svetlobe, elektronski kompas, barometer

Cena: 179 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo)

Vir podatkov: Xiaomi Slovenija

Od smučišč do morskih globin

Pametna ura Xiaomi Watch S4 podpira okrog 120 športnih in rekreacijskih načinov – če smo iskreni, je to veliko več, kot bo velika večina izmed nas kadarkoli potrebovala. Poleg številnih aktivnosti na suhem so na voljo tudi programi za plavanje in zimske športe ter vadbeni programi teka za različne stopnje zahtevnosti in vključenosti.

Tega sicer nismo preizkusili, a v smučarskem načinu dela Xiaomi obljublja zaznavanje padca, v specifikacijah pa je tudi zapisano, da pametna ura Xiaomi Watch S4 ohranja vodoodpornost do tlaka petih atmosfer, torej petkratnika običajnega zračnega tlaka, kar pomeni vzdržljivost tudi pri potapljanju do 50 metrov globine. Vse te športne in rekreacijske meritve dopolnjuje zelo natančno določanje položaja.

Podoba pametne ure Xiaomi Watch S4 na njenem prodajnem zavojčku Foto: Ana Kovač

Zvesti spremljevalec vitalnih parametrov

Seveda so tu tudi funkcije spremljanja različnih stanj, kot so srčen utrip (tudi kontinuirano), zasičenost krvi s kisikom, raven stresa in kakovost spanja. Zelo praktična je funkcija hitrega pregleda, ki v približno eni minuti zbere najpomembnejše tovrstne meritve. Omejen čas nam ni dopuščal podrobneje preveriti, ali se navedbe proizvajalcev o 98-odstotni natančnosti pri spremljanju srčnega utripa dokažejo tudi v praksi. Spremljanje teka in drugih dejavnosti na prostem dopolnjuje tudi natančno določanje položaja.

Vse podatke privzeto shranjuje aplikacija Mi Fitness na povezanem pametnem telefonu, ki ima med drugim omejene možnosti deljenja teh podatkov z drugimi aplikacijami in oblikami datotek.

Vse meritve pametne ure Xiaomi Watch S4 privzeto shranjuje aplikacija Mi Fitness na povezanem pametnem telefonu. Foto: Ana Kovač

Akumulator pametne ure Xiaomi Watch S4 je dovolj zmogljiv, da niti ob intenzivni rabi zaslona, določanja položaja in drugih "požeruhov" energije na pametni uri ne bo treba iskati vtičnice vsaj dva dni – zelo verjetno še dlje. Ob povprečni rabi bo eno polnjenje akumulatorja zlahka vztrajalo ves teden ali celo dlje.

Treba bo v jezikovno šolo

Pester nabor funkcionalnosti in zmogljivosti na eni strani ter privlačna cena na drugi zagotovo govorijo v prid nove Xiaomijeve pametne ure, a je res škoda, da ob zelo dobrem vtisu ura (še) ne podpira slovenščine. Pravzaprav nobenega južnoslovanskega jezika.

Že res, da marsikdo tudi pri nas za jezik svojih naprav izbere angleščino ali kaj drugega, a predvsem zaradi vseh tistih, ki tega upravičeno ne želijo, je res težje razumeti, zakaj na tej uri manjka kar nekaj jezikov, med njimi tudi slovenščina. Toliko bolj presenetljivo, ker se povezana aplikacija Mi Fitness povsem lepo pogovarja slovensko.

Akumulator pametne ure Xiaomi Watch S4 bo ob zmerni rabi poskrbel za več kot en teden neprekinjene uporabe. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Pametna ura Xiaomi Watch S4 s svojo privlačno ceno srednjega razreda zagotovo meri na širok krog uporabnikov, nekatere njene razmeroma specifične možnosti prilagajanja videza pa tudi na modno ozaveščene in tiste, ki radi prilagajajo podobe svoje naprave.

Če vas ne moti, da ni vmesnika v slovenščini, ponuja brez dvoma dovolj drugih razlogov, zaradi katerih je v svojem cenovnem razredu pod 200 evri ena izmed zanimivejših možnosti, ki je zagotovo vredna premisleka.

Kaj nam je bilo všeč:

- soliden nabor funkcionalnosti ob zanimivi ceni,

- dobra vzdržljivost akumulatorja,

- izmenljivi obod kot popestritev podobe.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni slovenščine in drugih južnoslovanskih jezikov,

- kitajska različica podpira eSIM, evropska pa ne,

- omejene možnosti nameščanja dodatnih aplikacij.