E-STAVE, platforma za varno zabavo

V teh dneh ste morda opazili novo osveženo pojavnost, ki odraža našo zavezanost k inovativnosti, zanesljivosti in privlačnosti. Kot vodilni ponudnik na trgu s produkti športnih stav in iger na srečo postavljamo nove standarde naše ponudbe, ki navdušuje ljubitelje športa, hkrati pa zagotavlja najvarnejše in najodgovornejše igranje.

Foto: Športna loterija

Prav naša osrednja igra je postavila temelje novi podobi, ki sledi tudi naši novi strategiji. Nova vizualna podoba zato ni le estetska nadgradnja, ampak je izraz našega sodobnega pristopa k prirejanju športnih stav. Z njo želimo poudariti naše razlikovanje od drugih ponudnikov na trgu, predvsem pa se jasno ločiti od drugih iger na srečo. In ja, E-STAVE so še večje, zato je naš novi logotip sedaj zapisan z velikimi črkami.

Privlačna in varna zabava za vse – zanesljivost na prvem mestu

Naša osrednja vrednota je zanesljivost. Smo zanesljiv prireditelj, ki daje velik pomen odgovornemu prirejanju in varnemu igranju. Zavedamo se odgovornosti, ki jo nosimo kot ponudnik športnih stav, zato v ospredje postavljamo varnost in dobro počutje naših igralcev. Naša strategija temelji na zagotavljanju varne zabave, pri čemer nenehno izboljšujemo in nadgrajujemo naše produkte, varnostne standarde ter odgovornost do igralcev. V poziciji podobe tako želimo poudariti prednosti naše ponudbe, da lahko dosežemo vzdržljiv in trajnosten poslovni model družbe, predvsem s poudarkom na spletni ponudbi. Do igralcev moramo pristopiti konkretno, s ciljem predstaviti naše prednosti, ki omogočajo varno, pošteno in hkrati zabavno igranje. Cilj nove podobe je tako okrepiti našo prepoznavnost kot edinega legalnega prireditelja športnih stav v Sloveniji in biti prepoznavni kot zaupanja vreden prireditelj. Ponosni smo, da smo pomemben podpornik slovenskega športa.

Zanimivi produkti in sodobna vizualna podoba kot temelj komunikacije

S svojo prenovljeno grafično podobo se želimo približati ljubiteljem športa na svež in sodoben način. Naša pojavnost v medijih bo temeljila na zanimivih produktih in privlačni vizualni zasnovi, ki bodo še dodatno poudarjali našo edinstvenost na trgu. Ponosni smo, da ponujamo športne stave, ki so zabavne, varne in dostopne, ter se hkrati razlikujejo od tradicionalnih iger na srečo.

Nova celostna grafična podoba predstavlja naslednji korak v našem razvoju in utrjevanju položaja na trgu. Z njo želimo sporočiti, da smo sodobni, odgovorni in zaupanja vredni partnerji, ki vedo, kaj pomeni varna in zabavna športna igra. Želimo si, da bo nova podoba bolje naslavljala vse naše deležnike in omogočila boljšo povezanost in vključenost, s tem pa tudi prepoznavnost.

Naročnik oglasnega sporočila je ŠPORTNA LOTERIJA, D.D.