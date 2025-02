Najprej Varaždin, potem še Zagreb

Varaždinski Big Bang je prva trgovina z novim imenom na hrvaškem trgu. Spomladi bo prenovljena in razširjena tudi poslovalnica v zagrebškem City Center One West, ki bo kot prva na Hrvaškem povezala tehnologijo in les. Podobno kot v poslovalnici Big Bang v Celju, Mariboru, Ljubljani - Rudnik, Kranju in Kopru bo namreč tudi Big Bang Zagreb dobil nov salon kuhinj, v katerem se bodo lahko kupci s pomočjo VR-očal sprehodili po svojih izrisanih kuhinjah še pred nakupom, so danes sporočili iz Big Banga.

Trgovina Big Bang na Hrvaškem Foto: Big Bang

Že v začetku leta so odprli tudi novo centralno skladišče v Sveti Nedelji, ki je z deset tisoč kvadratnimi metri visokoregalnih površin precej povečalo skladiščne zmogljivosti, omogočilo nadaljnjo rast ter zagotovilo učinkovitejšo dostavo.

"Skupina Big Bang je na hrvaškem trgu prisotna od leta 2022, v tem relativno kratkem času pa je Hrvaška postala največji trg v celotni skupini," so v sporočilu navedli glavnega izvršnega direktorja Big Banga Uroša Mesojedca.

Dosegli in presegli zadane cilje

Ambiciozne načrte, ki so si jih zadali ob prevzemu, so presegli, prihodke so v tem času povečali za več kot tretjino na rekordnih 165 milijonov evrov, odprli nov logistični center in razširili prodajne kanale.

V treh letih se je število zaposlenih na Hrvaškem povečalo za 40 odstotkov. Do leta 2028 želijo prodajo na hrvaškem trgu povečati na 250 milijonov evrov evrov, na ravni celotne skupine Big Bang pa ustvariti več kot 600 milijonov evrov prihodkov, je dodal Mesojedec.