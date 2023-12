Big Bang prevzel BC Group in vstopil v Srbijo

Po pridobitvi regulatornih dovoljenj in izpolnitvi vseh odložnih pogojev je Big Bang končal prevzem uspešnega srbskega spletnega trgovca BC Group in postal 100-odstotni lastnik podjetja. S prevzemom je Skupina Big Bang tudi uradno vstopila na perspektivni srbski trg in je danes 16 milijonom kupcem iz štirih držav dostopna prek štirih spletnih trgovin ter 25 poslovalnic.

"Zaključek prevzema BC Group in vstop na srbski trg predstavljata nov, pomemben mejnik pri razvoju in regijski širitvi Skupine Big Bang, ki danes kupcem ponuja še veliko več kot samo tehnološke izdelke. Naši cilji za naslednje obdobje so zagotovo zelo ambiciozni. Toda prepričan sem, da so tudi dosegljivi. Do leta 2027 želimo namreč osvojiti 25-odstotni tržni delež spletne prodaje v Srbiji, ki je za širitev poslovanja Skupine Big Bang strateškega pomena. S povečanjem nabora artiklov, širitvijo prodajnega asortimaja tudi na šport, opremo za fitnes, orodje, igrače, pohištvo in dodatke za dom, širitvijo mreže prevzemnih točk, povečanjem skladiščnih kapacitet in nenazadnje z zagotavljanjem najboljše mogoče uporabniške izkušnje kupcev želimo prihodke v Srbiji že prihodnje leto povečati na blizu 55 milijonov evrov, do leta 2027 pa na kar okoli 90 milijonov evrov," je ob prevzemu povedal Uroš Mesojedec, glavni izvršni direktor Big Bang.

"Širjenje mreže prevzemnih točk bomo začeli že v prihodnjem letu, saj se zavedamo, da moramo biti čim bolj dostopni našim kupcem. Glede na zadnje težnje in napovedi bo v Srbiji že čez štiri leta kar 4,4 milijona posameznikov, ki bodo nakupe opravljali prek spleta. Zato smo že začeli dodatno zaposlovati, do leta 2027 pa bomo imeli predvidoma dvakrat več zaposlenih, kot smo jih imeli v lanskem letu," je povedal dosedanji večinski lastnik BC Group Oleg Kulidžan, ki tudi po končani transakciji ostaja direktor podjetja.

Po prvih ocenah bo celotna Skupina Big Bang letos brez upoštevanja BC Group ustvarila okoli 300 milijonov evrov prihodkov. Ambicije Big Bang so postati vodilni regijski "digital first" trgovec in spletna tržnica, ki bo kupcem na vsakem koraku zagotavljal najboljšo uporabniško izkušnjo in širok nabor izdelkov, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo življenja kupcev. Podjetja v Skupini Big Bang bodo v letu 2024 predvidoma ustvarila med 370 in 380 milijoni evrov prihodkov in imela okoli 700 zaposlenih.