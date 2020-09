Zaradi burje se požar na Ajdovskem hitro širi proti naselju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je v gozdu zagorelo ob 10.27. Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica je povedal, da je cesta med Colom in Dolgo Poljano zaprta.

Požar se širi proti naselju Dolga Poljana, podatki o tem, ali ga je dosegel ali ne, še niso znani.