Zakoncema za napad na brezdomca prisodili 15 let in pol zapora

Sodišče je Francu Kleindienstu prisodilo osem let in pol zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Sodišče je Francu Kleindienstu prisodilo osem let in pol zapora. Sodba še ni pravnomočna. Foto: STA

Kranjsko okrožno sodišče je zakonca Glorio in Franca Kleindiensta spoznalo za kriva povzročitve posebej hude telesne poškodbe. Za dejanje, ki je vodilo v smrt jeseniškega brezdomca, je sodišče Kleindienstovi prisodilo sedem, njenemu možu pa osem let in pol zapora. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo.

Sodnica Andrijana Ahačič je presodila, da je bilo Glorii in Francu Kleindienstu kaznivo dejanje v postopku dokazano. Tožilstvo jima očita, da sta v sostorilstvu z Alenom Lovićem, ki je kaznivo dejanje priznal in že prestaja sedemletno zaporno kazen, septembra lani pretepla svojega 34-letnega znanca, ki je bival v zabojniku za brezdomce. Štiriintridesetletnik je pozneje umrl za posledicami poškodb.

Sodnica v obsodbi v večini sledila predlogu tožilke

Kot je dejala sodnica, so obtoženi krivdo valili drug na drugega in svojo vlogo poskušali čim bolj zmanjšati. Vendar je iz izvedenskega mnenja in opravljenih analiz oblačil razvidno, da so pri pretepanju oziroma brcanju žrtve sodelovali vsi trije, je ocenila sodnica.

Obema obdolžencema je zaradi ponovitvene nevarnosti tudi podaljšala pripor, ta se jima od septembra lani všteva v dosojeno zaporno kazen. Ta sicer še ni pravnomočna, zagovornici obeh obtoženih, moški in ženska sta vztrajala pri svoji nedolžnosti in sta krivdo prevalila na Lovića, sta namreč že napovedali pritožbo.

Gloria Kleindienst je bila obsojena na sedem let zapora. Obramba je že napovedala pritožbo. Foto: STA

Sodnica je v obsodbi v večji meri sledila predlogu tožilke Lee Martinjak, ki je sicer za Glorio Kleindienst predlagala devetletno, za njenega moža, ki je bil v preteklosti že kaznovan, pa desetletno zaporno kazen. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen do 15 let zapora.

"Ni dvoma, da so vsi trije sodelovali pri pretepanju žrtve in jo brcali"

Oba obdolženca sta navedbe iz obtožnice zanikala, vendar je Martinjakova njuni zgodbi ocenila kot neverodostojni, saj se med seboj nista ujemali, hkrati je Franc Kleindienst na obravnavi podal drugačen opis dogajanja kot v preiskavi. Zakonca sta bila usklajena le v trditvi, da je zgolj Lović pretepal žrtev, onadva pa naj bi žrtvi hotela pomagati.

Vendar je Lović dejal, da sta zakonca večkrat udarila žrtev, pri čemer naj bi bile motiv zamere iz preteklosti, tudi posilstvo in maščevanje. Lovićevo izpoved so potrdili tudi najdeni sledovi krvi na oblačilih in obutvi obeh obtoženih, je poudarila tožilka in dodala, da je Kleindienst imel tudi motiv za dejanje, saj je žrtev le nekaj dni pred smrtjo zoper njega podala ovadbo zaradi groženj.

"Ni dvoma, da so vsi trije sodelovali pri pretepanju žrtve in jo brcali," je poudarila tožilka in spomnila, da je žrtev utrpela kar 65 udarcev, od tega vsaj 15 neposrednih brc v glavo. Močno poškodovanega brezdomca so, ne da bi o tem kogarkoli obvestili, pustili v bivalniku, kjer je dlje časa umiral, je še izpostavila tožilka.

Obramba že napovedala pritožbo

Kleindienstova odvetnica Nina Globočnik je menila, da so si izjave obtoženih tako različne, da je nanje težko opreti vso zgodbo in da jo je zato treba opreti na druge dokaze. Ti kažejo, da je bila vzrok smrti obsežna možganska krvavitev, ki se je zgodila zaradi silovitih udarcev v glavo, najverjetneje zaradi brc s težkimi čevlji, zaseženimi Loviću.

Zakonca sta nosila mehke čevlje, pri čemer po mnenju odvetnice ni zanesljivih dokazov, da sta bila udeležena v napadu. Odvetnica Kleindienstove Barbara Nastran je v sklepni besedi izpostavila, da bi morala biti vloga vsakega od vpletenih natanko opredeljena. Obe odvetnici sta že napovedali pritožbo na sodbo.

Obramba je oporekala tudi premoženjskopravnemu zahtevku, ki so ga podali žena žrtve in otroci. Kot je poudarila Globočnikova, sploh niso živeli skupaj, žrtev pa je bila do družine nasilna in zanjo ni skrbela, prav tako ni imela rednih prihodkov, s katerimi bi oskrbovala družino. Sodnica je v sodbi oškodovance s premoženjskopravnim zahtevkom v višini 111 tisoč evrov napotila na pravdo.