Mladostnico v okolici Maribora ugrabil 26-letni Hrvat, ki tega ni storil prvič

Ugrabitev 22-letnice, do katere je prišlo v noči na četrtek v okolici Maribora, je zagrešil 26-letni hrvaški državljan z bivališčem v Mariboru, ki ga mariborska policija povezuje z drugimi kaznivimi dejanji. Osumljenec je v priporu, policija pa poziva, da se jim javijo morebitne žrtve, ki si do zdaj zaradi storilčevih groženj tega niso upale storiti.

Mariborski policisti so bili o ugrabitvi mlajše ženske obveščeni v noči na četrtek, storilca so v četrtek zjutraj tudi prijeli. Preiskovalna sodnica je zanj nato včeraj odredila pripor.

Danes pa so pojasnili več okoliščin dogajanja. "V noči na četrtek smo bili obveščeni o kaznivih dejanjih ugrabitve in ropa," je povedal tiskovni predstavnik Miran Šadl. "Nadaljnja preiskava je pokazala tudi kaznivo dejanje iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, pri čemer pa poudarjam, da ni šlo za posilstvo. Zaradi zaščite žrtve pa ne bom govoril natančneje, za katero dejanje je šlo."

Ugrabil jo je in ji grozil s pištolo

Policisti so ugotovili, da se je osumljenec, gre za 26-letnega državljana Hrvaške, ki ima urejeno prebivališče na območju Maribora, pripeljal na parkirišče v okolici Maribora, kjer je imela vozilo oškodovanka. Te naj ne bi poznal, "izbrana" naj bi bila naključno.

Zablokiral je njeno vozilo, nato pa prisedel v njen avtomobil in jo s pištolo prisilil, da sta odpeljala na drugo lokacijo. Med potjo jo je oropal, vzel ji je denarnico in mobitel, nato je izvedel kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Potem sta se zamenjala, storilec je sedel za volan in odpeljal nazaj na izhodiščno parkirišče.

Tu je dekletu zagrozil, kaj se bo zgodilo, če dogodek prijavi policiji. Povedal naj bi ji tudi, kje bo pustil njen avtomobil, če dogodka ne prijavi. Nato se je z njenim avtomobilom odpeljal.

Ni bilo prvič

V četrtek zjutraj so policisti osumljenca prijeli v okolici bivališča in ga pridržali. Našli so tudi vozilo oškodovanke.

Policija je pri storilcu opravila hišne preiskave in ugotovila, da je isti človek osumljen tudi septembrskega ropa v Miklavžu, kjer je osumljenec podobno zablokiral vozilo oškodovanke ter ji vzel denarnico. Ker je bila ta prazna, jo je odvrgel v kanal.

Policija ugotavlja tudi, da naj bi 26-letni Hrvat sodeloval pri avgustovski ugrabitvi 37-letnega državljana, ki ga je še z dvema pajdašema (domnevno državljanoma Slovenije, ki pa sta na prostosti) lažje poškodoval.