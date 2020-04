Zagorelo v stanovanju, reševalci pomagali enemu človeku

Na Jesenicah je danes popoldne v stanovanju enega od blokov izbruhnil požar. Gasilci, ki so posredovali na kraju dogodka, so ogenj že pogasili. Reševalci so prvo pomoč nudili enemu človeku. Aktivnosti na terenu še potekajo, vendar pa nevarnosti ni več.

Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, je kraj dogodka zavarovan. Objekt, v katerem je zagorelo, se zrači. "Radovedneže v okolici intervencije pozivamo, da se razidejo. Še vedno namreč med drugim velja odlok vlade glede zbiranja in socialne distance," so poudarili na Policijski upravi Kranj. Zakaj je zagorelo in kakšna gmotna škoda je nastala, za zdaj še ni znano.