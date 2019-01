Za posledicami prometne nesreče umrl 34-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 1. januarja zjutraj v bližini Trbovelj, je v torek umrl 34-letni voznik osebnega vozila. Kot so spomnili na Policijski upravi Ljubljana, se je nesreča zgodila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Voznik je izgubil oblast nad vozilom ter trčil v skalnato steno in kilometrsko oznako.

Vozilo se je nato dvignilo v zrak in prevrnilo na bok, nato pa pristalo na kolesih. Ko se je avtomobil prevrnil, je voznik zaradi neuporabe varnostnega pasu padel iz vozila. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Voznik je bil edini udeleženec nesreče, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi.