Zaradi mraza v Siriji umrlo 15 otrok

Zaradi mraza in pomanjkanja zdravniške pomoči je v zadnjih tednih v Siriji umrlo najmanj 15 otrok, ki so morali zaradi vojne zapustiti svoje domove, je danes sporočil sklad ZN za otroke (Unicef).

Osem otrok je v zadnjem mesecu umrlo zaradi mraza v begunskem taborišču Rukban na severovzhodu Sirije. Večina je bila mlajša od štirih mesecev, najmlajši je umrl zgolj eno uro po rojstvu, so pojasnili na Unicefu. 80 odstotkov od 45 tisoč prebivalcev tega begunskega centra v puščavi ob jordanski meji sicer predstavljajo ženske in otroci.

Nizke temperature, ki so zajele regijo, imajo hude posledice tudi za ljudi, ki bežijo pred spopadi med kurdskimi silami in pripadniki džihadistične skupine Islamska država (IS) v mestu Hadžin na vzhodu države.

Družine, ki skušajo zapustiti to območje, morajo več dni čakati na mrazu in brez osnovnih potrebščin. "Na nevarni in težki poti je umrlo sedem otrok, večinoma mlajših od enega leta," so povedali na Unicefu.

V zadnjih tednih je regijo zajelo tudi obilno deževje, ki je povzročilo poplave v centrih za razseljene ljudi v Siriji in sosednjih državah.

ZN ob tem ves čas pozivajo k izboljšanju dostopa za humanitarno pomoč v Siriji. Na prvem obisku v tej državi se sicer danes mudi novi posebni odposlanec te organizacije Geir Pedersen.