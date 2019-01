V Avstriji snežni plaz zasul hotel

Snežni plaz je ponoči delno zasul hotel v avstrijskem kraju Ramsau am Dachstein v bližini Schladminga. K sreči je pri tem nastala samo gmotna škoda, okoli 60 gostov pa so morali evakuirati iz stavbe.

Plaz se je sprožil okoli 1. ure ponoči z bližnje gore kakšnih 2.000 metrov visoko in prigrmel v naselje Ramsau am Dachstein. Pri tem je zadel hotel Kirchenwirt in ga poškodoval, zasulo pa je še eno apartmajsko hišo. Reševalci so iz hotela umaknili vse goste in osebje.

Na srečo je plaz že izgubil precej moči, preden je dosegel hotel. Zasulo je zunanjo teraso in restavracijo ter tudi spodnjo postajo vlečnice tamkajšnjega smučišča.

V snežni masi niso našli nikogar

Reševalci so nato vso noč pregledovali plazovino in proti jutru sporočili, da v snežni masi niso našli nikogar, prav tako nikogar ne pogrešajo. Snežni plaz je sicer odnesel več parkiranih avtomobilov, so povedali.

V večernih urah je nekoliko stran snežni plaz zasul tudi eno od cest in od sveta odrezal bližnjo vas. Sprožil bi se lahko še najmanj en večji plaz. Oblasti so preventivno zaprle ceste v Ramsau am Dachstein, tako da je tudi ta kraj za zdaj odrezan od sveta.

Snežni plaz je v ponedeljek zvečer zasul tudi tri hiše na območju Kitzbühla na Tirolskem. Tudi na tem območju so jo srečno odnesli, kot so sporočile tamkajšnje oblasti, ni zasulo nikogar, so pa hiše poškodovane.

Zelo visoka nevarnost snežnih plazov

V Avstriji je zaradi obilnega sneženja v zadnjih dneh zelo visoka nevarnost snežnih plazov, zlasti na območju severnega in osrednjega dela Alp. V večjem delu Solnograškega, pa tudi v večjih delih Štajerske in Zgornje Avstrije ter delu Spodnje Avstrije velja četrta, druga najvišja stopnja nevarnosti plazov. Strokovnjaki pozivajo ljudi, naj se držijo zapor in upoštevajo navodila oblasti.

Kot so še poudarili, so zimske aktivnosti zunaj označenih prog zelo nevarne. V soboto so zaradi plazu v Lechu umrli trije nemški smučarji, ki so smučali na zaprti progi, enega še vedno pogrešajo.