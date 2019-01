Vozniku najprej prebodel pnevmatiko, nato pa mu ob cesti izmaknil torbico z gotovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na hitri cesti pred Vipavo je zamaskirani neznanec v petek zvečer iz vozila 45-letnega državljana Makedonije ukradel torbico z večjo vsoto gotovine. Neznani storilec je na bencinskem servisu v Vrtojbi z neznanim ostrim predmetom najprej prebodel pnevmatiko na vozilu tujega voznika. Ko je voznik nato ob hitri cesti menjaval pnevmatiko, je neznanec iz vozila odtujil moško torbico. Makedonski voznik mu je krajo poskušal preprečiti, a mu je neznani storilec, ki je imel pomagača, to preprečil. Policija storilce še išče.

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da je prejšnji petek v večernih urah 45-letni voznik osebnega avtomobila audi iz Makedonije na bencinskem servisu v Vrtojbi natočil gorivo. V času, ko se je odpravil v poslovne prostore bencinskega servisa poravnat račun za gorivo, je neznanec z neznanim ostrim predmetom poškodoval oziroma prebodel pnevmatiko na njegovem vozilu.

Medtem ko je menjal pnevmatiko, so mu odtujili torbico z večjo vsoto gotovine

Nič hudega sluteči tuji voznik je nato nadaljeval vožnjo po vipavski hitri cesti proti Ljubljani. Takoj po izvozu za Ajdovščino je opazil, da se je pnevmatika na njegovem vozilu spraznila, zato je vozilo ustavil na SOS-izogibališču hitre ceste pred Vipavo, da bi zamenjal poškodovano pnevmatiko.

Ko je 45-letni voznik menjaval zadnjo desno pnevmatiko, se je na nasprotni strani hitre ceste v smeri Nove Gorice ustavilo neznano osebno vozilo temnejše barve, iz njega pa sta izstopila dva neznanca. Eden od njiju je preskočil varnostno ograjo in iz vozila makedonskega voznika odtujil moško usnjeno torbico, v kateri je imel makedonski voznik tudi dokumente in večjo vsoto gotovine.

Makedonski voznik poskušal ujeti tatu, a ga je neznanec napadel

Na dogodek je makedonskega voznika z glasnim vpitjem opozorila sopotnica v njegovem vozilu, tako da je 45-letni voznik nemudoma stekel za storilcem. Pri prehodu čez varnostno ograjo je nepridiprava sicer dohitel, vendar ga je neznanec pri tem bliskovito prijel za ramena in vrgel po tleh. Oškodovanec se je pri tem poškodoval, neznanec pa je nato vstopil v neznano vozilo na sopotnikovi strani, nato pa sta storilca s kraja odpeljala proti Vrtojbi.

Nedolgo zatem sta se neznana storilca pripeljala na kraj dogodka in med vožnjo iz avtomobila v bližino oškodovanca odvrgla odtujeno torbico z dokumenti ter nadaljevala vožnjo po hitri cesti proti Razdrtemu. Oškodovancu in njegovi sopotnici so na kraju dogodka zdravniško pomoč nudili reševalci iz Zdravstvenega doma Ajdovščina.

Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in bodo po koncu preiskave vložili kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili z novogoriške policijske uprave.