V Španiji zasegli rekordno količino kokaina

V pristanišču v španskem mestu Algeciras so v sredo zasegli skoraj 9,5 tone kokaina iz Ekvadorja, sta danes sporočili španska policija in carina. Po njihovih ocenah gre za največji zaseg kokaina v Španiji doslej. V mednarodni policijski akciji so na jadrnici v Atlantskem oceanu zaplenili okoli dve toni kokaina, v Srbiji pa so zaradi suma tihotapljenja mamil pridržali štiri ljudi.

"Operacija je zadala velik udarec eni največjih kriminalnih združb na svetovni ravni na področju distribucije kokaina," sta navedli v skupni izjavi, ne da bi podali ime združbe.

Poleg droge, ki so jo sicer našli v zabojnikih z bananami, so odkrili tudi logotipe več kot 30 evropskih kriminalnih združb, ki bi kokain morale prevzeti. Združba, ki je tovor prevažala, pa je lahko po ocenah policije v Evropo pošiljala okoli 40 zabojnikov na mesec in je pogosto uporabljala tudi špansko pristanišče v mestu Vigo.

Z visokim pritokom drog skozi pristanišča se v Evropi spopadata tudi Nizozemska in Belgija. Na Nizozemskem so v prvi polovici letošnjega leta skupno zasegli več kot 29 ton drog, kar je več kot v enakem obdobju lani, ko so jih zasegli okoli 22 ton. V belgijskem pristanišču Antwerpen pa je policija lani zasegla rekordnih 110 ton kokaina.

Na jadrnici na Atlantiku zaplenili dve toni kokaina

V mednarodni policijski akciji so na jadrnici v Atlantskem oceanu zaplenili okoli dve toni kokaina, v Srbiji pa so zaradi suma tihotapljenja mamil pridržali štiri ljudi, so po poročanju srbskih medijev v četrtek sporočili s srbskega državnega tožilstva za organizirani kriminal. Drogo naj bi tihotapili iz Južne Amerike v Evropo.

Kokain so na 22-metrski jadrnici našli v več označenih posamičnih paketih v športnih torbah. Jadrnico sta upravljala ukrajinski in češki državljan, so še sporočili s srbskega državnega tožilstva za organizirani kriminal.

V Beogradu in Novem Sadu so v akciji pridržali štiri člane kriminalne združbe.

Kriminalno združbo sumijo, da je od lanskega marca organizirala prevoz kokaina iz držav Južne Amerike do Zahodne Evrope in Srbije z namenom nadaljnje prodaje. Za tihotapljenje so uporabljali jadrnice, stopili v stik s preprodajalci droge, organizirali lokacije za iztovarjanje kokaina in skrivanje droge ter angažirali posadko.

Mednarodna policijska akcija je potekala v sodelovanju s srbskim državnim tožilstvom za organizirani kriminal in varnostno-obveščevalno agencijo Bia, beograjsko policijsko upravo ter Europolom in policijami iz več držav.

Za osumljence, ki so jih pridržali v Srbiji, so že odredili pripor, proti njim pa bodo vložili kazenske ovadbe.