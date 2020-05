V Soči našli truplo

Kot je za STA še povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik, so na kraj napotili policiste in gasilce, ki bodo truplo potegnili iz vode. Identiteto najdenega bodo v postopku potrjevali v prihodnjih dneh.

Poljak je skupaj s štirimi znanci različnih narodnosti, študenti s študentske izmenjave, v soboto okoli 14. ure odšel iz kampa Korita v kraju Soča proti Lepeni. Okoli 17. ure so prispeli v bližino Velikih korit Soče, kjer so se ustavili.

Poljak je sestopil s poti do roba skale nad kanjonom Soče, kjer je izgubil ravnotežje in omahnil čez skalni previs v reko. Po padcu je še nekaj deset metrov plaval po kanjonu, nato pa izginil. Njegovi sopotniki so poklicali na pomoč in že v soboto je stekla iskalna akcija.

Policisti in reševalci so pregledovali območje nizvodno od mesta padca v reko. Kljub intenzivnemu iskanju pogrešanega vse do danes zjutraj niso našli.