Tragična nesreča pri Ajdovščini, ultralahko letalo trčilo v padalca

Po neuradnih informacijah so bile za padalca usodne poškodbe, ki so nastale ob trku z ultralahkim letalom. Foto: Lokalne Ajdovščina

Ob 10.46 so bili na Centru za obveščanje obveščeni, da je pri Ajdovščini ultralahko letalo trčilo v jadralnega padalca. Ta se je ob trku tako hudo poškodoval, da je umrl. Potnika v letalu sta se v nesreči huje poškodovala.

Po poročanju portala lokalne Ajdovščina se je nesreča zgodila med Dolgo Poljano in Budanjami, kot je potrdila policija, pa sta se v nesreči huje poškodovala tudi potnika v letalu.

Po poročanju lokalnega portala naj bi trčila ultra lahko letalo v lasti Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina in jadralni padalec.

Potnika v letalu aktivirala zasilno padalo

Ultralahko letalo je po trku prav tako strmoglavilo na tla. Potnika v letalu sta sicer takoj po trku aktivirala vgrajeno zasilno padalo in pristala na bližnjem travniku. Oba sta utrpela težje poškodbe, a naj ne bi bila v smrtni nevarnosti.

Na kraj nesreče so takoj prišli policisti, reševalci in gasilci ter člani civilne zaščite. Reševalci so oba ranjenca odpeljali v bolnišnico, še pišejo na omenjeni spletni strani.

Policija dogodek še preiskuje

Kot je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik, sta na kraj dogodka prišla tudi dežurni sodnik in državna tožilka, prav tako preiskovalec letalskih nesreč in incidentov. Več informacij po njegovih besedah za zdaj še ni znanih, policija dogodek še preiskuje. V preiskavo okoliščin nesreče so vključili tudi helikopter Letalske policijske enote.

Direktor družbe Pipistrel Ivo Boscarol pa je za STA potrdil, da ultralahko letalo ni bilo Pipistrelovo, temveč italijanske izdelave Storch.

Na novogoriški policijski upravi so ob tem spomnili, da zaradi razglašene epidemije novega koronavirusa še vedno velja prepoved izvajanja adrenalinskih športov, med katere spada tudi jadralno padalstvo.