V Sežani zasegli več kot 30 tablet s prepovedanim steroidom

Primorski policisti so v soboto popoldne v Sežani ustavili osebno vozilo z romunskimi registrskimi tablicami. Med kontrolo so ugotovili, da je 32-letni državljan Romunije v avtu in med prtljago prevažal več kot 30 tablet s prepovedanim steroidom. Zoper osumljenca bodo policisti vložili kazensko ovadbo.

Policisti so odkrili več kot 30 tablet s prepovedanim steroidom. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so primorski policisti v soboto ob 18.30 v Sežani ustavili osebni avtomobil fiat doblo z romunskimi registrskimi oznakami.

Policisti v vozilu in prtljagi odkrili tablete s prepovedanim steroidom

Med kontrolo vozila, ki ga je vozil 32-letni državljan Romunije, so v osebni prtljagi odkrili več kot 30 tablet z anaboličnim androgenim steroidom (AAS).

Državljanu Romunije so policisti prepovedane substance zasegli, v nadaljevanju postopka pa bodo zoper njega zaradi neupravičene proizvodnje ter prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog vložili kazensko ovadbo.

Pri Fernetičih odkrili ukradeno vozilo

Prav tako v soboto, in sicer ob 19.40, so koprski policisti na primorski avtocesti med Fernetiči in Gabrkom med kontrolo prometa ustavili osebni avtomobil audi a4 avant srebrne barve z italijanskimi registrskimi tablicami. Omenjeno vozilo je vozil 44-letni državljan Romunije, sopotnik pa je bil 36-letni državljan Albanije, ki je imel pooblastilo lastnice za uporabo vozilo.

Ukradeni audi, za katerim je bilo v Italiji razpisano iskanje vozila, so slovenski policisti zasegli pri Fernetičih. Foto: PU Koper

Pri pregledu identifikacijskih označb na vozilu so policisti ugotovili, da je tipska nalepka ponaredek, saj ne ustreza tipografiji, ki jo je predpisal proizvajalec. Prav tako so odkrili, da vozilo glede na prometno dovoljenje spada v letnik 2012, vendar so bili deli na vozilu proizvedeni leta 2010.

Po preverjanju po računalniških evidencah je bilo ugotovljeno, da je bilo za omenjenim vozilom 14. junija 2015 v Republiki Italiji razpisano iskanje vozila. Policisti so voznika in sopotnika zaslišali, vozilo pa so zasegli. Zoper voznika in sopotnika bodo vložili kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ponarejanja listin in prikrivanje.