V rokah mu je razneslo granato

Italijanu je granato iz druge svetovne vojne, ki naj bi jo kupil na sejmu v Mariboru, razneslo v rokah. Hudo poškodovano roko so mu uspešno delno rešili.

Strasten zbiratelj vojaške opreme in ostankov druge svetovne vojne se je pretekli teden v domači garaži v kraju Motta di Livenza v pokrajini Veneto lotil odstranjevanja vžigalnika granate, poročajo Primorske novice. Pri tem je odjeknila eksplozija in 19-letniku hudo poškodovala roko. Domači so ga odpeljali v bolnišnico, kjer jim je roko uspelo delno rešiti.

Sprva so domnevali, da je Italijan granato kupil na mednarodnem srečanju zbiralcev stare vojaške opreme in drugih starin v Šempetru pri Gorici, ki je okoli sto kilometrov oddaljen od njegovega doma. A je zbiratelj policistom dejal, da jo je kupil na sejmu vojaške opreme v Mariboru, še poročajo Primorske novice.

Vodja prireditve v Šempetru Egon Valantič je za Primorske novice povedal, da je na njihov sejem prepovedano prinašati eksplozivna telesa, kar pomeni, da razstavljene granate niso polne eksploziva, ampak prazne. "So le ostanki vojn iz železa, ne eksplozivna sredstva," je poudaril. Dodal je, da so na tovrstnih sejmih vedno prisotni tudi policisti in kriminalisti, ki vsako nepravilnost razstavljavcev kaznujejo.

"Navadno zbiratelji ostankov prve in druge svetovne vojne ne izbirajo sredstev, opreme, orodja, da odprejo eksplozivno sredstvo. Očitno jih žene adrenalin in se brez strahu - tudi zaradi nepoznavanja tveganja - lotijo odstranjevanja vžigalnika," pa je za primorski časnik povedal poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič.