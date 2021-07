V Krškem motorist umrl po trčenju s kombijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvih ugotovitvah naj bi 64-letni voznik kombija zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v 60-letnega motorista, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Polisti okoliščine nesreče še preiskujejo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Kot so dodali, sta si kraj nesreče ogledali tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

Prometna nesreča s smrtnim izidom se je danes zgodila tudi v Prekmurju: