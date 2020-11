V eksploziji kompresorja umrl 74-letni moški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju občine Dobrepolje je včeraj nekaj pred 16. uro prišlo do eksplozije kompresorja v drvarnici ob stanovanjski hiši. Po do zdaj zbranih obvestilih je 74-letnik odpravljal okvaro na kompresorju, pri čemer je še iz neznanega vzroka nastala eksplozija. Pri tem je bil moški tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil, po do zdaj znanih podatkih pa kaže na nesrečo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.