Umrl pri delu s traktorjem

Okoli 16. ure je na njivi v Šuštetih v Svetem Antonu v občini Koper pod traktorjem ostala ujeta oseba. Na kraju dogodka so posredovali gasilci, reševalci in policisti. Kljub hitremu posredovanju in oživljanju je oseba na kraju dogodka umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.