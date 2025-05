V hrvaški prestolnici so v njenem stanovanju našli mrtvo nekdanjo novinarko in podjetnico Iris Bajlo. Po poročanju hrvaških medijev ni znakov, da bi bila njena smrt posledica kaznivega dejanja. Bajlo je bila širši hrvaški javnosti med drugim znana po zvezi s sinom razvpitega hrvaškega poslovneža Hrvoja Petrača.

Iris Bajlo, sicer mama dveh otrok, je po poročanju hrvaškega medija Index umrla že pred dvema dnevoma, ni pa še jasno, kaj bi lahko povzročilo njeno smrt. Nekateri hrvaški portali neuradno poročajo, da bi lahko šlo ali za nesrečo ali pa za samomor z načrtnim zaužitjem večje količine tablet.

Bajlo, sicer univerzitetna diplomirana politologinja in specialistka za marketing, je na začetku svoje poklicne kariere delala kot novinarka in več let tudi predstavnica za odnose z javnostmi mestne občine Zadar.

Kasneje se je preusmerila v nepremičninske posle in promocijo različnih blagovnih znamk nakita ter kozmetike.

Njen tast je bil kontroverzni hrvaški podjetnik

Širši hrvaški javnosti je postala znana po romantični zvezi in kasneje leta 2009 tudi poroki z Novico Petračem, sinom razvpitega hrvaškega podjetnika Hrvoja Petrača, ki je pred leti naslovnice medijev v regiji med drugim polnil ne le zaradi svojih poslovnih podvigov, temveč tudi zaradi ugrabitve sina generala Vladimirja Zagorca. Za dejanje je bil obsojen na šestletno zaporno kazen.

Niste sami – kam se obrniti na pomoč v primeru stiske?



Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55.