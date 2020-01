Ukradel za tri tisočake parfumov in končal v priporu

Ptujski policisti so v soboto popoldne v trgovini na Ormoški cesti na Ptuju obravnavali drzno tatvino. Dvaindvajsetletni osumljenec je namreč s trgovskih polic ukradel večjo količino parfumov. Parfume v vrednosti skoraj tri tisoč evrov je skril v lastno nakupovalno torbo s kolesci in v prisotnosti zaposlenih stekel iz trgovine, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Dejanje osumljenega povratnika je v trgovini opazovala občanka. Po telefonu je o tem obvestila policiste, ki so se na njen klic takoj odzvali. Policista sta takoj ob prihodu na kraj dogajanja opazila iz trgovine bežečega osumljenca, ga dohitela in ga ob uporabi fizične sile prijela ter mu odvzela prostost. Odredila sta mu pridržanje, pozneje pa so ga privedli k preiskovalnemu sodniku na Ptuju. Ta je zanj odredil pripor, so še pojasnili na PU Maribor.