Tuja krivda za smrt osebe v Štorah izključena

Po torkovi najdbi vozila, v katerem je bila mrtva oseba, so ugotovili, da je tuja krivda izključena. V vozilu so policisti našli tudi dve s cevko povezani posodi z neznano snovjo. Te plastenke in nekaj drugih predmetov so pristojni zavarovali, analiza bo opravljena danes ali v prihodnjih dneh, so sporočili s policije.