Tožilstvo zahteva za strelca z mariborske Titove 30 let zapora

Tožilstvo v novem sodnem postopku zoper Senada Softića, ki je obtožen umora in povzročitve splošne nevarnosti na Titovi cesti v Mariboru pred dvema letoma, zahteva kazen 30 let zapora. "Toliko ne dobijo niti vojni zločinci," je bil v sklepnih besedah ogorčen obtoženi. Okrožno sodišče bo sodbo izreklo v petek.

Sodni postopek za Senada Softića ponavljajo, ker je višje sodišče kljub njegovemu priznanju razveljavilo obsodilno sodbo, s katero so mu februarja letos izrekli 26 let zapora. Ponovno so mu začeli soditi sredi septembra, danes pa so opravili že sklepne besede strank.

Višji državni tožilec Darko Simonič je vztrajal pri očitku, da je Softić 4. oktobra 2017 sredi dne na križišču Titove ceste in Ulice pariške komune ubil Rada Mitrovića iz ljubosumnosti in brezobzirnega maščevanja. Spomnil je, da je več prič na sodišču potrdilo, da je bil že dlje časa jezen na oškodovanca, saj ga je sumil prijateljevanja z ženo. "Če bi se oškodovanca bal, ne bi prežal za njim pred njegovo hišo," je povedal tožilec.

Softić že obsojen

Spomnil je, da je bil Softić zaradi nasilja v družini in nedovoljene posesti orožja že obsojen, njegovi hčerki in žena pa so iz strahu pred njim pobegnile od doma. Po trditvah Simoniča je napad na Mitrovića načrtoval, kar kaže njegovo vedenje takoj po streljanju, ko je mirno odložil orožje in počakal na prihod policije, pa tudi prej, ko naj bi oškodovanca zasledoval na poti iz službe. "Oškodovanca je ustrelil kar 28-krat in tako ni dopustil nobene možnosti, da bi preživel," je dejal tožilec.

Poleg umora Softiću očita tudi povzročitev splošne nevarnosti, saj je z napadom z dvema pištolama "na eni najbolj prometnih cest v Mariboru v času, ko so se ljudje vračali iz službe", ogrožal tudi druge udeležence v prometu. Za to kaznivo dejanje je Simonič predlagal kazen leto in pol zapora, za umor pa 29 let, oboje pa združil v enotno kazen 30 let zapora. To je tri leta več, kot je tožilstvo predlagalo v prvotnem sodnem postopku.

Ne zanika, da je ustrelil Mitrovića

Zagovornica obtoženega Tanja Kompara je opozorila, da Softić ne zanika, da je ustrelil Mitrovića, vendar pa je treba ob izreku kazni upoštevati, da je bila to hipna odločitev in ne načrtovano dejanje. "To je storil v skrajnem obupu, ko ga je družina zapustila, Mitrović pa zasmehoval. Ko se je zavedel, kaj je storil, je dejanje iskreno obžaloval," je dejala.

Orožje je po besedah odvetnice nosil s seboj, ker se je bal za lastno varnost. "Imel je občutek, da so se vsi obrnili proti njemu in ga hočejo uničiti. Prepričan je bil, da za vsem tem stoji Mitrović," je poudarila.

Dodala je, da je obtoženi imel zdravstvene težave in da so sodni izvedenci potrdili, da je bila v času tragičnega dogodka njegova prištevnost in posledično sposobnost obvladovanja dejanj zmanjšana. Ob vsem tem naj bi v kritičnem trenutku privrele na dan še njegove travme iz otroštva. "Morda danes ne bi bili tukaj, če bi pravočasno dobil zdravniško pomoč," je dejala Kompara.

Pred sodnico Mašo Blažeka je danes znova spregovoril tudi Softić. Kot je dejal, priznava, da je ubil človeka, ne priznava pa vzrokov, ki mu jih očita tožilstvo. Poudaril je, da napada ni načrtoval in da ga k temu ni vodilo ljubosumje, saj če bi bilo tako, bi lahko Mitrovića ubil že prej. "Zagotovo ne bi šel na ulico," je dejal.

V prvotnem sodnem postopku mu je sodišče za umor izreklo 25 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti pa eno leto in šest mesecev, kar je združilo v enotno kazen 26 let zapora.