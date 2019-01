Stanovalki ponudili masažo, nato so jo oškodovali za šest tisoč evrov

Neznanka je v sredo dopoldne obiskala 81-letno Mariborčanko in se ji predstavila kot uslužbenka podjetja Medicor ter jo prepričala o masaži. Vztrajala je pri masaži v kuhinji in stanovalko posedla tako, da ni videla iz prostora, medtem pa je v stanovanje vstopila tretja oseba in iz spalnice odnesla gotovino in zlatnino.

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor, se je dogodek zgodil med 10.00 in 10.30. Neznana maserka je bila stara okoli 60 let, bila je srednje postave in visoka okoli 165 centimetrov. V celoti je bila oblečena v črna oblačila, na glavi je imela črno ruto, govorila pa je v hrvaškem jeziku. Stanovalki se je predstavila kot uslužbenka podjetja Medicor ter ji ponudila masažo in rehabilitacijo v Termah Radenci.

Stanovalko oškodovali za okoli šest tisoč evrov

Med masažo, v katero je stanovalka privolila, je skozi odklenjena vrata vstopila druga oseba in iz predala nočne omarice v spalnici odnesla nekaj sto evrov gotovine, 12 zlatih prstanov in več kot deset verižic. Stanovalko so tako oškodovali za okoli šest tisoč evrov, so še pojasnili na PU Maribor.