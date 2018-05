V Kolovratu v občini Ljubno se je malo po 16.30 zgodila delovna nesreča. Med rezanjem drv so se na občana zrušili hlodi.

Kljub hitri pomoči gasilcev in reševalcev je moški na kraju nesreče umrl, so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.

O dogodku so obvestili pristojne službe.