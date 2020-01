Kdo je kriv za uničenje na slovenskem smučišču?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na soboto so imeli mariborski gasilci polne roke dela s požarom, ki je zajel objekte v neposredni bližini smučišča Mariborsko Pohorje. Požar, ki se je dodatno razširil zaradi eksplozije plinske jeklenke in je po ocenah policijske uprave Maribor povzročil za okrog 150.000 evrov materialne škode, naj bi bil podtaknjen.

Foto: Gasilska brigada Maribor

Na Mariborskem Pohorju je v bližini smučišča v soboto okrog 2. ure zjutraj najprej zagorel lesen gostinski objekt, do prihoda gasilcev pa se je ogenj razširil še na tri enake bližnje objekte. Gašenje požara je dodatno otežila eksplozija jeklenke s plinom, so sporočili pri Gasilski brigadi Maribor. Na koncu so bili trije gospodarski objekti povsem uničeni, eden pa zelo poškodovan.

Foto: Gasilska brigada Maribor

Danes je postalo znano, da na policijski upravi Maribor dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje požiga. Kdo je storilec še ni znano, bi ga pa po neuradnih informacijah spletnega medija 24UR lahko zanetila dva moška, ki so ju v bližini objekta, ki je zagorel prvi, v noči na soboto ujele varnostne kamere na smučišču.