Na Pohorju ponoči zagorel lesen gostinski objekt

Okoli 2. ure je na Pohorju v bližini mariborskega smučišča zagorelo v lesenem gostinskem objektu, ogenj pa se je nato razširil še na tri podobne objekte v bližini. Gasilci mariborske gasilske brigade in štirih prostovoljnih gasilskih društev so požar pogasili. Trije objekti so uničeni, eden pa poškodovan, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Enega so uspeli rešiti v celoti, saj so zaposleni na smučišču pričeli z gašenjem. Po informacijah Gasilske brigade Maribor je med gašenjem eksplodirala jeklenka z gospodinjskim plinom. V objektih je bilo še 20 jeklenk z gospodinjskim plinom in CO2, ki so jih gasilci odnesli na varno. Požar v bližini vzpenjače so pomagali gasiti gasilci iz gasilskih društev Hoče, Pekre, Radvanje in Bohova, poroča STA.