23-letniku zasegli šest kilogramov konoplje

Novomeški policisti so v četrtkovi hišni preiskavi pri 23-letnem osumljencu našli šest kilogramov posušene prepovedane droge konoplje. Poleg posušenih rastlinskih delcev konoplje so odkrili tudi piškote s konopljo in digitalno tehtnico, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Policisti so preiskali stanovanjsko hišo, pomožni objekt in osebni avtomobil. Našli in zasegli so okoli šest kilogramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo, pa tudi piškote, za katere sumijo, da vsebujejo konopljo, in digitalno tehtnico.

Zasežene snovi so policisti poslali na analizo v Nacionalni forenzični laboratorij. 23-letnega osumljenca bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.