Policisti v luči sinočnje tragedije: Ne streznijo jih niti smrtne žrtve #foto

Sinoči smo poročali, da je na slovenskih cestah ugasnilo še eno življenje. V prometni nesreči na glavni cesti med Kamnico in Mariborom je včeraj umrl 56-letni voznik. Policisti so odgovorili, da je za nesrečo odgovoren 32-letni voznik, ki je kolono treh vozil prehiteval v trenutku, ko je mimo v nasprotni smeri pripeljal 56-letnik. Povzročitelj nesreče je vozil pod vplivom alkohola, mariborski policisti pa razočarani opozarjajo, da so v bližini sobotne nesreče danes v samo 20 minutah zabeležili že dve nepravilni prehitevanji.

Na mariborski policijski upravi pojasnjujejo, da je 32-letni moški okoli 19.50 vozil osebni avtomobil po glavni cesti iz smeri Kamnice proti Mariboru. Pred naseljem Maribor, kjer vozišče poteka po klancu navzdol in v desnem preglednem ovinku, je dohitel kolono treh vozil.

Za nesrečo odgovoren 32-letni voznik, ki je prehiteval

Vsa tri vozila je pričel prehitevati, tako da je zapeljal v levo preko prekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče, in to kljub temu, da mu je takrat nasproti pravilno vozil 56-letni voznik osebnega avtomobila. Zaradi tega sta vozili čelno trčili s prednjima levima deloma. Po trčenju so odpadli deli obeh vozil poškodovali še avtomobil, ki ga je kot prvega v koloni vozil, ki jih je prehiteval 32-letnik, pravilno vozil 58-letni voznik.

V trčenju se je 56-letni voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Povzročitelj prometne nesreče in njegov 38-letni sopotnik sta se v nesreči lažje telesno poškodovala. Reševalci so ju z reševalnim vozilom prepeljali v mariborski klinični center. 58-letni voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan.

Policisti opozarjajo: Nekaterim nič ne strezni glave

Na mariborski policijski upravi pojasnjujejo, da tako kot že nekaj let vse aktivnosti usmerjajo v to, da bi izboljšali stanje prometne varnosti. "Ugotavljamo, da nekaterim nič, popolnoma nič ne strezni glave. Tudi smrtne žrtve ne. V neposredni bližini včerajšnje tragedije smo danes popoldan v samo 20 minutah ugotovili dve kršitvi, ki sta včeraj vodili v prometno nesrečo s smrtnim izidom – nepravilni prehitevanji," so poudarili na Policijski upravi Maribor.

Foto: PPP Maribor

Povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola

Elektronski alkotest je pokazal, da je imel povzročitelj sobotne prometne nesreče v organizmu 0,65 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka, zaradi česar so mu odredili strokovni pregled. Še dovoljeno vsebnost alkohola v organizmu, šlo je za 21 miligramov na liter izdihanega zraka, so policisti ugotovili tudi pri 58-letnem vozniku.

Policisti bodo povzročitelja prometne nesreče kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. V letošnjem letu se je na območju mariborske policijske uprave zgodilo pet prometnih nesreč, v katerih je umrlo pet ljudi, še dodajajo na Policijski upravi Maribor.