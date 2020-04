Na slovenskih cestah ugasnilo še eno življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti med Kamnico in Mariborom se je okoli 19.50 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl en človek, dva pa so z reševalnim vozilom prepeljali v mariborsko bolnišnico. Cesta med Mariborom in Dravogradom je trenutno za ves promet zaprta.