Vinjen prehiteval kolono treh vozil in čelno trčil

Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, je 32-letni moški sinoči nekaj pred 20. uro vozil osebni avtomobil po glavni cesti iz smeri Kamnice proti Mariboru. Pred Mariborom je dohitel kolono treh vozil in jih začel prehitevati, čeprav je takrat iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 56-letni voznik osebnega avtomobila. Zaradi tega sta vozili čelno trčili, povzema STA.

V trčenju se je 56-letnik tako hudo poškodoval, da je že na kraju prometne nesreče umrl. Povzročitelj nesreče in njegov 38-letni sopotnik sta se lažje telesno poškodovala in so ju z reševalnim vozilom prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel povzročitelj v organizmu 0,65 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu zato odredili strokovni pregled.

Ogled kraja prometne nesreče je potekal v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke, vodil pa ga je dežurni preiskovalni sodnik mariborskega okrožnega sodišča. Policisti bodo povzročitelja nesreče kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.

V letošnjem letu se je na območju PU Maribor zgodilo pet prometnih nesreč IV. kategorije, v katerih je umrlo pet oseb.