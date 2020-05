Policija preiskuje, kdo je poslancu SDS z grafiti poškodoval fasado

Poslancu SDS Franciju Kepi so neznanci z grafiti popisali fasado in dvorišče hiše.

Poslancu SDS Franciju Kepi so neznanci z grafiti popisali fasado in dvorišče hiše. Foto: STA

Potem ko so neznanci z grafiti poškodovali fasado in dvorišče hiše poslanca SDS Francija Kepe v Trebnjem, je incident pod drobnogled vzela policija. Z novomeške policijske uprave so sporočili, da je poslanec SDS dogodek prijavil policiji ter da okoliščine incidenta, v katerem so neznanci fasado in dvorišče popisali z napisi krvava narava in korupcija, policisti še preiskujejo.

Poslancu SDS Franciju Kepi so neznanci z grafitoma popisali fasado hiše in dvorišče, je na četrtkovi seji državnega zbora opozoril poslanec SDS Marijan Pojbič. Kot je razvidno s fotografij, ki jih je pokazal poslancem, so mu na fasado napisali krvava narava, na dvorišče pa korupcija. V SDS so za STA navedli, da takšna dejanja obsojajo.

Dogodek je poslanec prijavil policiji. Z novomeške policijske uprave so nam sporočili, da drži, da so policisti za zdaj ugotovili, da je v Trebnjem v četrtek med 7.00 in 16.30 nekdo z grafitom poškodoval fasado stanovanjske hiše. Okoliščine dogodka možje v modrem še preverjajo.