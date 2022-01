Policija našla truplo neznanega moškega

Poleg pokojnega je bilo tudi kolo znamke Nakamura. Takoj po prejetem obvestilu so bili na kraj napoteni policisti in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, ki so kraj dogodka zavarovali in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe.

O najdbi trupla obvestili tudi Italijane

Poleg kriminalistov in policistov z območja PU Nova Gorica sta se ogleda kraja udeležili tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.

Sočasno so bili o najdbi trupla obveščeni tudi italijanski varnostni organi, ki pri preiskavi sodelujejo s slovensko policijo.

Policija drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja dodatnih preiskovalnih dejanj širši javnosti še more ne posredovati.