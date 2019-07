Pogrešano Slovenko na Mljetu iščejo reševalci, vojaki, jamarji, potapljači #foto #video

Reševalci, gasilci in potapljači že skoraj dva tedna na dalmatinskem otoku Mljet iščejo 63-letno Slovenko Almo Novljan iz Domžal, ki se je izgubila med sprehajanjem na območju naravnega rezervata, pri Velikem in Malem jezeru. "V iskalni akciji uporabljamo reševalne pse in drone, obalo pregledujemo tudi iz plovil, tehnične ekipe pregledujejo tudi jame," sporočajo hrvaški reševalci.

Zakonca Novljan sta bila na dopustu v kampu Đenka v Lovištu na Pelješcu. V ponedeljek pred dvema tednoma sta se odpravila na sprehod, a sta se očitno med potjo ločila. Ona se je nato izgubila na območju naravnega rezervata, pri Velikem in Malem jezeru.

Mož je njeno izginotje prijavil pet ur kasneje.

Pomoč tudi iz BiH

Slaba dva tedna po dogodku je Hrvati kljub obsežni iskalni akciji niso našli. Zdaj so hrvaški gorski reševalci objavili, da jim pomagajo enote iz Dubrovnika, Šibenika, Makarske, Zagreba, Karlovca, Koprivnice, Vinkovcev, Reke, Krapine in Novske ter tudi kolegi iz Bosne in Hercegovine.

Sodelujejo še gasilci JVP Mljet in DVD Montokuc ter zaposleni v Nacionalnem parku Mljet. "V iskalni akciji uporabljamo reševalne pse in drone, obalo pregledujemo tudi iz plovil, tehnične ekipe pregledujejo tudi jame," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook.

"Na Mljet stalno prihajajo reševalci, ki sodelujejo v iskalni akciji," so gorski reševalci že prejšnji teden zapisali na Facebooku in pripeli spodnji video:

Na Hrvaškem tudi sorodniki in prijatelji?

Hrvaški portal DuList medtem poroča, da naj bi v Dubrovnik prispelo tudi devet članov njene družine in prijateljev, ki naj bi pomagali pri iskanju pogrešane.

Kot še poroča portal, naj bi Novljanovo v petek zjutraj dvakrat videli v Dubrovniku (pri čemer ni jasno, ali naj bi jo obakrat videla ista oseba). Lokalna policija je potrdila, da so prejeli nekaj klicev ljudi, ki trdijo, da so videli pogrešano, a ji za zdaj očitno niso prišli na sled.

Vedno pripravljena pomagati

O izgubljeni Domžalčanki so za oddajo Danes na Planetu spregovorili sosedje. Dejali so, da sta z možem hodila v planine in da je bila Novljanova vedno pripravljena pomagati ljudem v stiski.

Pri reševanju sodeluje tudi Nejc Ovsenek iz Škofje Loke, ki na Mljetu dela v potapljaškem centru. ''Po mojih informacijah je za zdaj preiskano območje Velikega in Malega jezera in območje okoliškega gričevja in otoka. Preiskan je tudi približno 50-kilometrski obalni pas. Včeraj se je vključila tudi vojska. S helikopterjem so iz zraka pregledali velik del nacionalnega parka. Po uradnih informacijah pa tudi z dronom preletavajo območje in iščejo kakršnokoli sled,'' je povedal o iskalni akciji.

Več v videu na začetku članka.