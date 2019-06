Za pogrešano Slovenko na Mljetu se je izgubila vsaka sled #video

Reševalci, gasilci in potapljači od torka na dalmatinskem otoku Mljet iščejo 63-letno Slovenko iz Domžal. Njen mož jo je zadnjič videl na sprehodu, kamor sta šla skupaj in se, kot kaže, ločila. Alma Novljan se je izgubila na območju naravnega rezervata, pri Velikem in Malem jezeru.

Njeno izginotje je s peturno zamudo prijavil mož. Novljanovo iščejo na kopnem in v morju, poleg policije tudi vojska. A za zdaj brez uspeha. Zakonca Novljan sta bila na dopustu v kampu Đenka v Lovištu.

O izgubljeni Domžalčanki so za oddajo Danes na Planetu spregovorili sosedje. Dejali so, da sta z možem hodila v planine in da je bila Novljanova vedno pripravljena pomagati ljudem v stiski.

Pri reševanju sodeluje tudi Nejc Ovsenek iz Škofje Loke, ki na Mljetu dela v potapljaškem centru. ''Po mojih informacijah je za zdaj preiskano območje Velikega in Malega jezera in območje okoliškega gričevja in otoka. Preiskan je tudi približno 50-kilometrski obalni pas. Včeraj se je vključila tudi vojska. S helikopterjem so iz zraka pregledali velik del nacionalnega parka. Po uradnih informacijah pa tudi z dronom preletavajo območje in iščejo kakršnokoli sled,'' je povedal o iskalni akciji.

Več kot 50 ljudi išče gospo Novljan iz Domžal, kdo vse je med njimi?

''Iskalno akcijo vodijo MUP oziroma policija in pa gorska reševalna služba Republike Hrvaške, vključeni so prostovoljni gasilci nacionalnega parka, čuvaji nacionalnega parka, zaposleni, profesionalni gasilci Gasilske brigade otoka Mlijet, domačini in pa seveda mi potapljači, v potapljaškem centri Akvatika na Mljetu omogočamo logistiko, podporo, prevoze, če je karkoli potrebno, s čolnom," je pojasnil Ovsenik.