Policija: Maribor ostaja varno mesto

Maribor kljub posamičnim primerom najhujših kaznivih dejanj, kakršen se je prejšnji konec tedna zgodil z nasilnim napadom na mariborsko sodnico, ostaja varno mesto. Kot v poročilu o varnostnih razmerah za leto 2018 ocenjujejo na policijski upravi, so bile te ugodne in stabilne, zasluge pa pripisujejo tudi dobremu sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Mariborski policisti so po besedah trenutnega direktorja policijske uprave Rafaela Viltužnika tudi lani posebno pozornost namenjali zagotavljanju ustrezne ravni varnosti v starem mestnem jedru, na javnih prireditvah in shodih, obravnavanju kršitev, povezanih z nasiljem v družini, problematiki alkohola ter šibkejših udeležencev v cestnem prometu.

Policisti so lani na območju mestne občine obravnavali 3.663 kaznivih dejanj oziroma desetino več kot leto prej, med temi je preiskanih nekaj manj kot polovica. Velika večina kaznivih dejanj je bila s področja splošne kriminalitete, okoli desetina pa s področja gospodarskega kriminala. Skupaj so na tožilstvo naslovili 1.766 kazenskih ovadb.

Na področju splošne kriminalitete so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje, ki so predstavljala več kot dve tretjini vseh dejanj, predvsem tatvin, velikih tatvin in goljufij.

S področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo so mariborski policisti lani obravnavali 131 primerov, med katerimi sta bila tudi po en umor in poskus umora, ki sta sicer bila povezana, ob tem pa še en poskus uboja. Policisti so sicer zaznali rast števila kaznivih dejanj, ki so se končala z lahkimi poškodbami, in so jih lani našteli 115.

Foto: Getty Images

Obravnavali so 2953 kršitev predpisov s področja javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in njihovega premoženja, kar je približno enako kot leta 2017. Po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami so obravnavali 421 kršitev oziroma 14 odstotkov manj kot leto pred tem. Ob tem so obravnavali 98 kaznivih dejanjih nasilja v družini, 27 več kot leta 2017.

So pa policisti lani obravnavali za dobrih devet odstotkov več prometnih nesreč. Teh je bilo 1462, v njih pa so umrli štirje ljudje, eden več kot leto prej. Ob tem je bilo 25 oziroma pet manj kot leto prej huje poškodovanih, 588 pa lažje poškodovanih, kar je prav tako manj kot leta 2017. Še vedno eno večjih težav predstavlja vožnja pod vplivom alkohola, saj je delež vinjenih povzročiteljev narasel na 8,4 odstotka.

Na Policijski upravi Maribor so lani prejeli 23 pritožb na delo njihovih policistov, štiri več kot leto prej, pri čemer so eno ocenili kot utemeljeno, eno ravnanje policista pa je bilo v pomiritvenem postopku ocenjeno kot neskladno s predpisi. Največ pritožb so prejeli s področja cestnega prometa in kriminalitete.