Opiti voznik najprej trčil v dve vozili, nato pa še v ograjo

Z ljubljanske policijske postaje so sporočili, da so policisti potem, ko so prišli na kraj dogodka, vozniku odredili alkotest, ki je pokazal, da je imel moški v izdihanem zraku 0,86 miligrama alkohola. Voznika so pridržali do streznitve, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Moškemu so policisti izdali tudi plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru ter neupravičenega prehajanja občin.