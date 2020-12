V stanovanju izbruhnil požar, huje poškodovan en človek

Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so oba poškodovanca odpeljali v ljubljanski klinični center. Zdravstveno stanje človeka, ki se je huje poškodoval, ni življenjsko ogroženo. V požaru je po poročanju STA nastalo za okoli tisoč evrov gmotne škode. Policisti zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Požar v podjetju povzročil večjo gmotno škodo Zaradi neustreznega ravnanja s kurilno pečjo je požar v soboto izbruhnil tudi v podjetju na območju Litije. Vneli so se delovni stroji, tri delavce pa so zaradi vdihavanja dima odpeljali na preventivni pregled v ljubljanski klinični center. Požar je v podjetju povzročil večjo gmotno škodo. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da nadaljujejo preiskavo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti in da bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili pristojno državno tožilstvo. (STA)