Umor v Mariboru: 38-letnica (neuradno) napadla mamo in sestro #foto

V Mariboru se je zgodila družinska tragedija, v kateri je umrla 38-letna ženska. Še ena, nekoliko starejša ženska je bila ranjena. "Na kraju so policisti prijeli tudi 38-letno žensko, ki je osumljena kaznivega dejanja umora in poskusa umora," je povedal predstavnik mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mariborskem blokovskem naselju na Pobrežju se je zjutraj zgodil umor. Policiste so okoli sedmih zjutraj obvestili, da naj bi 38-letna ženska z nožem napadla svojo mamo in sestro. Ta je zaradi poškodb umrla, mamo pa so odpeljali v bolnišnico.

Kolbl je potrdil, da je bila trojica v sorodstvenem razmerju. V kakšnem točno pa zaradi še vedno trajajoče preiskave ni povedal. Po neuradnih navedbah naj bi bile mati in hčeri.

"Na kraj so bili napoteni reševalci, a ob prihodu eni osebi žal niso mogli več pomagati, druga, ki je bila poškodovana, je na oskrbi v bolnišnici. Eni osebi je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje," so sporočili mariborski policisti.

Najprej so se sicer v medijih pojavile informacije, da je mama napadla in zabodla hčerki.

Danes poročamo tudi o umoru v Zagorju ob Savi, kjer je 50-letnik napadel 53-letnico.

Foto: Samanta Gomboc

Foto: Samanta Gomboc