Nasilna smrt 27-letnice na območju Straže

V okolici Novega mesta se je zgodila tragedija, v kateri je življenje izgubila mlada ženska. O dogodku so bili policisti obveščeni nekaj pred 12. uro.

Ženska je umrla na kraju dogodka, eno osebo pa so reševalci odpeljali v bolnišnico. Kaj natanko se je zgodilo, za zdaj še ni znano, več informacij bo policija posredovala po zaključeni preiskavi.

A po neuradnih informacijah portala 24ur.com naj bi 31-letni moški z nožem ubil svojo partnerico, nato pa ranil še sebe.

Na kraj tragedije so takoj napotili policiste in ogledno skupino Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, ki opravlja ogled in ugotavlja vse okoliščine nasilne smrti. Na ogledu sta tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.