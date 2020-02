Trije umori na Hrvaškem: umrle 16-letnica, najstnica in mati devetih otrok #video

Hrvaško v zadnjem obdobju pretresajo umori žensk. V zadnjem tednu so se zvrstili trije, in čeprav med njimi ni povezav, so naši sosedje še vedno pretreseni. Med umrlimi so 16-letnica, ta je branila svojo mamo in pri tem izgubila življenje, najstnica, katere truplo so, zavito v preprogo, našli v kleti stanovanjskega bloka, in mati devetih otrok.