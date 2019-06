Največ nezakonitih prestopov meje na Notranjskem in Primorskem

Državno mejo med Slovenijo in Hrvaško je od petka do ponedeljka zjutraj poskušalo oziroma nezakonito prestopilo okoli 90 tujcev. Največ, 34 nezakonitih prebežnikov so ta konec tedna obravnavali na območju koprske policijske uprave. Dvajset tujcev so policisti po končanih postopkih vrnili na Hrvaško, 14 pa jih je v Sloveniji zaprosilo za mednarodno zaščito.

Na območju Policijske uprave Koper so policisti od petka do ponedeljka zjutraj obravnavali 34 ljudi, ki so nezakonito prestopili državno mejo med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. V Ilirski Bistrici so možje v modrem obravnavali 24, na Kozini šest, v Kopru pa dva človeka. Obravnavali so 21 državljanov Pakistana, štiri Iračane, tri Afganistance, tri Maročane ter po enega državljana Libije, Palestine in Bangladeša. Dvajset tujcev so vrnili na Hrvaško, 14 pa jih je v Sloveniji zaprosilo za mednarodno zaščito.

Novomeški policisti obravnavali 19 tujcev

Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje od petka do ponedeljka zjutraj izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s štirimi državljani Alžirije, tremi državljani Afganistana in po dvema državljanoma Maroka, Palestine in Iraka še niso končani. Med opravljanjem kontrole na mejnih prehodih Obrežje in Slovenska vas so možje v modrem izsledili še štiri Afganistance in dva Turka, ki so poskušali nezakonito vstopiti v Slovenijo.

V tovornem vozilu odkrili pet prebežnikov

Štajerski policisti so medtem na območju Policijske uprave Maribor v soboto prijeli devet državljanov Afganistana, ki so državno mejo med Slovenijo in Hrvaško nezakonito prestopili v Zavrču. Ormoški policisti so v Središču ob Dravi prijeli šest Iračanov, ki so zaprosili za mednarodno zaščito in bili prepeljani v azilni dom. Na mejnem prehodu Gruškovje so policisti v tovornem vozilu turškega voznika odkrili pet Afganistancev. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Tujce prijeli tudi na območju Ljubljane

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so policisti v preteklih 24 urah med opravljanjem nalog varovanja državne meje prijeli 15 tujcev, in sicer državljane Pakistana, Irana, Maroka in Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so bili prijeti v kraju Štalcerji in na območju Ljubljane, postopki pa še niso končani.