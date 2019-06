Prebežnik se je skril v podvozje avtobusa, pristojni so ga komaj rešili #foto

Na mejni prehod Obrežje na vstopu v Slovenijo je v ponedeljek pripeljal avtobus slovenskih registrskih oznak, v katerem se je skrival prebežnik. Policisti so med opravljanjem mejne kontrole nad sprednjo osovino avtobusa našli skritega moškega, ki je z nevarnim in tveganim ravnanjem poskušal nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Državljana Maroka so lahko s podvozja vozila rešili šele po tem, ko so avtobus zapeljali nad kanal za pregled vozil. Po končanem postopku so policisti tujca predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Dolenjski policisti so v ponedeljek med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Vukovcih in Novem mestu izsledili in prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tremi državljani Irana, tremi državljani Alžirije, dvema državljanoma Palestine, državljanom Egipta in državljanom Sirije še niso končani, so dodali na Policijski upravi Novo mesto.