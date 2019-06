Salvini: Slovenija in Italija bosta 1. julija začeli skupne mejne patrulje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija in Italija bosta prvega julija začeli s skupnim patruljiranjem na mejnem območju, je v Rimu v soboto napovedal italijanski premier Matteo Salvini.

Slovenija in Italija bosta prvega julija začeli s skupnim patruljiranjem na mejnem območju, je v Rimu v soboto napovedal italijanski premier Matteo Salvini. Foto: Reuters

Slovenija in Italija bosta prvega julija začeli s skupnim patruljiranjem na mejnem območju, je v Rimu v soboto napovedal italijanski premier Matteo Salvini. Na slovenski Generalni policijski upravi so medtem povedali, da je prvi julij res ciljni datum, vendar pa izvedbeni sporazum za to še ni podpisan.