Na zatožno klop migranti, ki so v Črnomlju ugrabili domačina

Pred novomeško okrožno sodišče bo danes stopila trojica migrantov, ki jim tožilstvo očita, da so maja ugrabili 79-letnega Belokranjca. Danes je na sodišču predviden predobravnavni narok, na katerem se bodo lahko obdolženi izrekli o svoji krivdi. Gre za 25-letnega državljana Maroka in 18-letna Alžirca, ki na sojenje čakajo v priporu.

Vsi trije migranti so obdolženi, da so 8. maja, potem ko naj bi v Beli krajini nezakonito prečkali hrvaško-slovensko mejo, ugrabili 79-letnega domačina, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in se z vozilom odpeljali proti italijanski meji.

Pred mejo naj bi avto z ugrabljenim Belokranjcem zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo, kjer so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih vrnili nazaj slovenski policiji.

Preiskovalni sodnik migrantom podaljšal pripor

Kot je razvidno iz objave na spletni strani sodišč, tožilstvo migrante bremeni kaznivih dejanj ropa, ugrabitve in odvzema motornega vozila. Vse tri so sicer 10. maja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je na predlog tožilstva odredil pripor. Pozneje so jim zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti pripor podaljšali.

Ugrabitev je bila povod za protest, ki so ga nekaj dni zatem pripravili v Črnomlju. Nato je Črnomelj obiskal notranji minister Boštjan Poklukar, ki je prebivalcem ob južni meji obljubil dodatne varnostne ukrepe, med drugim tudi dodatne začasne tehnične ovire, videonadzor in, če bo potrebno, tudi kadrovske okrepitve.