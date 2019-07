Reševalci še niso obupali, Slovenko na Mljetu pogrešajo že skoraj mesec dni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na hrvaškem otoku Mljet že skoraj mesec dni iščejo 63-letno slovensko državljanko Almo Novljan, za katero se je konec junija izgubila vsaka sled. Po obsežni iskalni akciji v prvih tednih po njenem izginotju je zdaj iskanje manj intenzivno. Domžalčanko v okviru rednih nalog iščejo uslužbenci Nacionalnega parka Mljet in lokalni gorski reševalci.

Ena največjih hrvaških iskalnih akcij na morju in kopnem, v kateri so sodelovali tudi hrvaški vojaki s helikopterjem, več deset gasilcev, gorskih reševalcev s psi, ki so prišli tudi iz BiH, ter čuvaji parka, ni prinesla nobene sledi za pogrešano Almo Novljan.

Družina Novljanove na omrežju Facebook za informacije o pogrešani ponuja denarno nagrado.

"Gre za zelo velik in zahteven teren, na katerem se je mogoče hitro izgubiti, če greste le nekaj metrov stran od označene poti," je povedal vodja hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Josip Granić. Dejal je, da so medtem na Mljetu v dveh drugih primerih že izpeljali dve uspešni iskalni akciji.

Alma Novljan je visoka 162 centimetrov, srednje postave, ima svetle lase in rjave oči. Ko so jo zadnjič videli, je bila oblečena v črno majico z napisom Big Ben London, bele kratke hlače in rjave sandale. Novljanova je izginila, ko sta se z možem odpravila na pohod severozahodno od Malega jezera na Mljetu.

Slovenska državljanka je še naprej pogrešana, a je Granić poudaril, da nad iskanjem niso obupali. Trenutno iskalna akcija po njegovih besedah poteka z zmanjšano intenzivnostjo, kar pomeni, da pogrešano med svojim rednim delom iščejo uslužbenci Nacionalnega parka in gorski reševalci s postaje v Dubrovniku. Potrdil je, da je policija preverila vse informacije in navedbe o domnevnih sledeh za Novljanovo, kar pa ni prineslo premikov.

Pogrešano Slovenko so iskali tudi z reševalnimi psi in droni. Novinar: Domen Anderle/Videoposnetek: Planet.

Medtem je družina Novljanove prejšnji teden na strani na Facebooku 'Tražimo Almo' (sl. Iščemo Almo) ponudila deset tisoč evrov nagrade za koristne informacije o usodi Novljanove.

Slovenska državljanka je izginila, ko sta se z možem odpravila na pohod severozahodno od Malega jezera na Mljetu. Izginotje je prijavil mož, ki je pojasnil, da na pohodu ni uspel slediti ženi, ki velja za zagrizeno planinko.