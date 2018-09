Na gorenjski avtocesti se je prevrnil kombi, umrla je ena oseba

Na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami v smeri proti Avstriji se je okoli 4.43 zgodila prometna nesreča, v kateri se je prevrnilo kombinirano vozilo z voznikom in osmimi potniki. V nesreči je umrla ena oseba, tri so poškodovane. Promet na omenjenem odseku poteka samo po prehitevalnem pasu.

Umrla ena oseba, tri so poškodovane

Posredovali so kranjski in jeseniški gasilci, kraj nesreče zavarovali, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu treh poškodovanih oseb, s tehničnim posegom rešili iz vozila preminulo osebo, odklopili akumulator, očistili cesto in zagotavljali razsvetljavo policiji.

Malo naprej od mesta prevrnitve kombija proti Karavankam policisti obravnavajo še eno manjšo prometno nesrečo z udeležbo enega osebnega avtomobila, ta je obtičal v obcestnem jarku. Nesreči nista povezani, so sporočili s kranjske policijske uprave.