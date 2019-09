Močna neurja povzročala težave na Koroškem

Gasilci in komunalne službe so morali na Koroškem v soboto posredovati devetkrat. Ta fotografija je sicer nastala po neurju pred nekaj tedni.

Gasilci in komunalne službe so morali na Koroškem v soboto posredovati devetkrat. Ta fotografija je sicer nastala po neurju pred nekaj tedni. Foto: Facebook

Močnejša neurja z močnimi nalivi so v soboto zvečer zajela območja občin Slovenj Gradec, Dravograd in Ravne na Koroškem. Gasilci in komunalne službe so v devetih intervencijah črpali vodo, čistili cestišča in prepust ter odstranili podrto drevo, ki je poškodovalo električni kabel. Na območju Slovenj Gradca je minulo noč zgorel lesen vikend.

Ob neurju so po poročanju republiškega centra za obveščanje prostovoljski gasilci iz Šentjanža pri Dravogradu v Bukovski vasi iz garaže in kletnih prostorov stanovanjske hiše izčrpali vodo, v Otiškem vrhu pa odmašili zamašen prepust in tako preprečili zalitje stanovanjske hiše. Posredovali so tudi delavci Komunalnega podjetja Dravograd, ki so z delovnim strojem na dveh lokacijah očistili lokalno cesto in sprostili promet.

Neurje z močnimi nalivi je zajelo tudi območje Kotelj v Občini Ravne na Koroškem. Tamkajšnji prostovoljni gasilci so posredovali na treh lokacijah, od tega so na dveh iz poplavljenih stanovanjskih objektov črpali meteorno vodo, ob pomoči delavca ravenskega komunalnega podjetja in delovnega stroja pa so očistili cesto in zamašen prepust, ki je ogrožal stanovanjsko hišo.

Ravenski poklicni gasilci pa so posredovali na območju Ob Suhi, kjer je podrto drevo padlo na lokalno cesto in ob tem poškodovalo električni kabel. Na kraj so pristojni napotili tudi dežurnega delavca Elektra Celje.

Nekaj pred 22. uro je močno neurje zajelo tudi Mestno občino Slovenj Gradec. Tam so prostovoljni gasilci društva Pameče-Troblje zaradi vdora meteorne vode posredovali na dveh lokacijah.

Koroški gasilci so imeli minulo noč precej dela tudi na Brdih v slovenjgraški občini, kjer je nekaj po polnoči zagorel lesen vikend. Posredovali so gasilci iz štirih prostovoljnih gasilskih društev, objekt pa je v celoti pogorel, še navaja center za obveščanje.