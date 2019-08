Vreme: spremenljivo oblačno, popoldne napovedane nevihte

Danes in v torek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne pa bodo nastajale plohe in nevihte. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Danes bo v notranjosti države spremenljivo oblačno, predvsem popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale plohe in nevihte. Na Primorskem bo več sonca, pihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

V torek se bo ponekod ogrelo do 29 stopinj

V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačnost trgala. Predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Goriškem do 31 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek kaže na več sončnega vremena. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.